На Украине погиб уроженец Рязани Владимир Чилин

Об этом сообщил священник Антоний Тополов в соцсети «ВКонтакте».

На Украине погиб уроженец Рязани Владимир Чилин. Об этом сообщил священник Антоний Тополов в соцсети «ВКонтакте» .

Чилина не стало в пятницу, 20 мая. По словам священника, солдат находился в составе колонны, попавшей под обстрел.

Владимир Чилин — выпускник РВВДКУ. Он воевал в Сирии. Также был кавалером Ордена Мужества.

«Владимир отличался целеустремленностью, решительностью, смелостью, незаурядным умом, силой воли и силой духа. Он был христианином и настоящим человеком, теперь он стал героем, положившим свою жизнь, защищая Родину», — сообщил священник.