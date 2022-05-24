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На окраине Рязани патрульные полицейские задержали 26-летнего закладчика
Мужчина фотографировал стену дома с импровизированным тайником внутри.

На окраине Рязани патрульные полицейские задержали 26-летнего закладчика. Подробности во вторник, 24 мая, привела пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские патрулировали район и заметили мужчину, который фотографировал стену дома. Когда он увидел правоохранителей — занервничал и попытался скрыться. Мужчину задержали, на место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков и кинолога со служебной собакой.

В ходе личного досмотра у 26-летнего рязанца обнаружили 61 самодельный сверток с веществом. Позже экспертиза установило, что это синтетический наркотик массой 45 граммов. Злоумышленника задержали.

Также оперативники обнаружили в стене дома, который ранее фотографировал задержанный, импровизированный тайник, внутри которого лежал сверток.

Против рязанца завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.