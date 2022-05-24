Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
11°
Срд, 25
10°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 56.97 -1.24 25/05
ЦБ EUR 58.87 -1.52 25/05
Нал. USD 60.85 / 59.5 24/05 16:57
Нал. EUR 65.05 / 67 24/05 15:58
Новости
Публикации
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
Вчера 11:58
1 635
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
8 345
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
4 555
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
7 183
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Главред издания «Вид Сбоку» прокомментировал заявления депутатов Лемдянова и Акимкиной о выигранных у него судах
Депутаты утверждали, что Смирнов возместил им моральный вред и судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей по судебным спорам о защите чести и достоинства.

Главред издания «Вид Сбоку» Константин Смирнов прокомментировал РЗН. Инфо заявления депутатов гордумы Александра Лемдянова и Елены Акимкиной о выигранных у него судах. Депутаты утверждали, что Смирнов возместил им моральный вред и судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей по судебным спорам о защите чести и достоинства.

Приводим комментарий Константина Смирнова без изменений:

«В комментариях депутатов Лемдянова и Акимкиной РЗН. инфо содержится недостоверная информация, сами комментарии совершенно безграмотны. Ни в каких судебных решениях не содержатся понятия „клевета“ и „моральный вред“.

Есть незаконные решения судов о признании части информации о них недостоверной. Я действительно ее как можно дольше не удалял, несчастные приставы по указке заказчиков назначали штрафы и выдавали представления одно за другим. Когда все же решил удалить, удалили мы ее таким образом, что легче фигурантам материалов не стало. Но формально решения судов выполнены.

Деньги я им заплатил, действительно, с определенного момента стало неудобно иметь эту задолженность. Насчет квартиры — очень интересно. Никто ничего на реализацию не выставлял, я должен был быть, как минимум, об этом уведомлен, там целая процедура, включающая осмотр в присутствии собственника и т. п., ничего подобного не было — ни с квартирой, в которой я живу, ни с другим объектом недвижимости, который был на мне. Видимо, они обсуждали это с приставами и Лемдянов выдал желаемое за действительное или же незаконно, не уведомляя собственника что-то такое оформили. Выясним и накажем приставов. Одна из приставов в открытую говорила мне и моему представителю, что в этом вопросе по поручению начальства вынуждена во всем слушаться заказчиков из „Инвеста“.

Никакие суды, компенсации, штрафы и что угодно не повлияют на нашу работу, в том числе, и в освещении деятельности Игоря Коськина, его бизнеса и подконтрольных ему депутатов».

Редакция РЗН. инфо сообщает, что не встает на сторону ни одного из участников конфликта.