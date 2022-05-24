Главред издания «Вид Сбоку» прокомментировал заявления депутатов Лемдянова и Акимкиной о выигранных у него судах

Депутаты утверждали, что Смирнов возместил им моральный вред и судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей по судебным спорам о защите чести и достоинства.

Главред издания «Вид Сбоку» Константин Смирнов прокомментировал РЗН. Инфо заявления депутатов гордумы Александра Лемдянова и Елены Акимкиной о выигранных у него судах. Депутаты утверждали, что Смирнов возместил им моральный вред и судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей по судебным спорам о защите чести и достоинства.

Приводим комментарий Константина Смирнова без изменений:

«В комментариях депутатов Лемдянова и Акимкиной РЗН. инфо содержится недостоверная информация, сами комментарии совершенно безграмотны. Ни в каких судебных решениях не содержатся понятия „клевета“ и „моральный вред“.

Есть незаконные решения судов о признании части информации о них недостоверной. Я действительно ее как можно дольше не удалял, несчастные приставы по указке заказчиков назначали штрафы и выдавали представления одно за другим. Когда все же решил удалить, удалили мы ее таким образом, что легче фигурантам материалов не стало. Но формально решения судов выполнены.

Деньги я им заплатил, действительно, с определенного момента стало неудобно иметь эту задолженность. Насчет квартиры — очень интересно. Никто ничего на реализацию не выставлял, я должен был быть, как минимум, об этом уведомлен, там целая процедура, включающая осмотр в присутствии собственника и т. п. , ничего подобного не было — ни с квартирой, в которой я живу, ни с другим объектом недвижимости, который был на мне. Видимо, они обсуждали это с приставами и Лемдянов выдал желаемое за действительное или же незаконно, не уведомляя собственника что-то такое оформили. Выясним и накажем приставов. Одна из приставов в открытую говорила мне и моему представителю, что в этом вопросе по поручению начальства вынуждена во всем слушаться заказчиков из „Инвеста“.

Никакие суды, компенсации, штрафы и что угодно не повлияют на нашу работу, в том числе, и в освещении деятельности Игоря Коськина, его бизнеса и подконтрольных ему депутатов».

Редакция РЗН. инфо сообщает, что не встает на сторону ни одного из участников конфликта.