Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины
Во вторник, 24 мая, у него проходили обыски.
Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины. Об этом сообщило
Во вторник, 24 мая, у Додона провели обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. По словам Керпек, они проходят в рамках дела, открытого по статьям 324 (пассивная коррупция), 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), 337 (предательство родины) и 330 пункт 2 (незаконное обогащение)
Игорь Додон являлся президентом Молдавии с декабря 2016 по декабрь 2020 года.