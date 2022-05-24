Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины

Во вторник, 24 мая, у него проходили обыски.

Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы генпрокуратуры республики Марианну Керпек.

Во вторник, 24 мая, у Додона провели обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. По словам Керпек, они проходят в рамках дела, открытого по статьям 324 (пассивная коррупция), 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), 337 (предательство родины) и 330 пункт 2 (незаконное обогащение) У. К. Молдавии .

Игорь Додон являлся президентом Молдавии с декабря 2016 по декабрь 2020 года.