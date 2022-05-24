Число рязанцев, оплачивающих газ через «Личный кабинет», увеличилось в три раза

Наиболее активно сервис используют потребители из Рязани, а также из Касимова, Сасова, Ряжска и Скопина.

Число абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань», которые оплачивают газ онлайн, с начала 2022 года выросло почти в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сервисом «Личный кабинет» пользуются 101 565 жителей региона. Наиболее активно его используют потребители из Рязани, а также из Касимова, Сасова, Ряжска и Скопина.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

«"Личный кабинет» — удобный электронный сервис. Он позволяет передавать показания счётчика, оплачивать газ без комиссии, не выходя из дома. Кроме того, абонент может добавить в свой «Личный кабинет» сразу несколько лицевых счетов и оплачивать, например, счета пожилых родителей или родственников", — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.