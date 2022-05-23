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Врио губернатора Павел Малков занял последнее место в рейтинге по готовности к выборам
Рейтинг опубликовал президент центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Павел Малков занял последнее место в рейтинге по готовности к выборам. Рейтинг опубликовал президент центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков занял в рейтинге последнее, восьмое место. Геращенков отметил, что Малков имеет удовлетворительный рейтинг власти в регионе.

«Назначение врио — 10 мая 2022 года. Предложил составить рейтинг районов. Начало межэлитных конфликтов. Имеет тг-канал — 9,4 тысячи подписчиков», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим анализом готовности Малков потерял один балл. По состоянию на 17 мая он занимал седьмую позицию.

Всего в рейтинг вошли врио Саратовской, Тамбовской, Владимирской, Томской, Кировской, Ярославской, Рязанской областей и республики Марий Эл. По мнению Гращенкова, главными задачами врио в настоящее время являются наращивание узнаваемости и договоренности с местными элитами.