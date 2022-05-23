В Тыве пьяный мужчина жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача

Девочку обнаружили с окровавленной головой, синяками и ушибами на лице и теле.

В Тыве пьяный мужчина жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент случился в городе Кызыл. Мужчина жестоко избил шестилетнюю дочь с ДЦП, потому что она плакала. Войдя в дом полицейские обнаружили ребенка с окровавленной головой, гематомами и ушибами на лице и теле. В момент избиения матери девочки дома не было.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу, а отца отправили в вытрезвитель.

Следователи назначили экспертизу. Проводится проверка.