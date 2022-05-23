В Свердловской области столкнулись и взорвались три грузовика, водитель сгорел в машине

Водитель машины не выдержал дистанцию и врезался в «ГАЗель», ехавшую впереди, а затем на «встречку», где столкнулся еще с одной машиной.

Вечером в воскресенье, 22 мая, в Свердловской области столкнулись три грузовика. Об этом сообщил E1.ru .

После столкновения транспортные средства загорелись. Один из водителей, 25-летний молодой человек, сгорел заживо, другой, 52-летний мужчина, получил травмы.

Установлено, что две «ГАЗели» ехали в сторону Екатеринбурга. Водитель второй машины не выдержал дистанцию и врезался в «ГАЗель», ехавшую впереди, а затем на «встречку», где столкнулся еще с одной машиной.

Водители двух ехавших вместе машин — жители Адыгеи, перевозившие груз из Тюмени в Адыгею.