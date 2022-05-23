В Сасовском районе 61-летний водитель «Лады» вылетел в кювет

Авария случилась на 3-м километре автодороги «Берестянки — Трудолюбовка — Верхне-Никольское — граница района».

В Сасовском районе 61-летний водитель «Лады» вылетел в кювет. Подробности происшествия в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 20 мая, примерно в 15.00 в Сасовском районе на 3-м километре автодороги «Берестянки — Трудолюбовка — Верхне-Никольское — граница района». Там 61-летний житель поселка Кустаревка ехал на автомобиле Lada Granta. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Мужчина получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.