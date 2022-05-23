В Рыбном задержали четверых иностранцев со свертками героина

Злоумышленников задержали в ночь на 13 мая на автодороге М5 «Урал» в ходе проведенных оперативных мероприятий.

В Рыбном задержали четверых иностранцев по подозрению в распространении наркотиков. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Злоумышленников задержали в ночь на 13 мая на автодороге М5 «Урал» в ходе проведенных оперативных мероприятий. Они ехали на автомобиле Skoda с московскими госномерами. Полицейские остановили транспортное средство и при личном досмотре нашли в их одежде три свертка с героином общей массой 257,84 грамма. Наркотики изъяли, злоумышленников задержали.

В отношении задержанных завели уголовное дело. По ходатайству следователя их заключили под стражу.

Ход расследования уголовного дела прокуратурой района поставлен на контроль.