В Рязанской области разыскали двоих детей, убежавших в лес

Детей искали полиция и отдыхающие.

В Алеканове двое детей убежали в лес. Подробности в понедельник, 23 мая, привело ИД «Пресса».

Инцидент произошел 22 мая в коттеджном поселке «Сказка в лесу. Алеканово». Двое детей — пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка, пролезли под воротами вместе с самокатами и отправились гулять в лес. Их пропажу сразу обнаружили родители и позвонили в полицию, а после разослали ориентировки.

Листовки о пропаже увидели отдыхающие в лесу люди и отправились искать детей — мужчина на автомобиле, а женщина с собаками пешком. Именно она и нашла ребят — дети успели уйти от дома на 2,5 километра и отсутствовали около двух часов.