В Рязанской области ожидается до +14 градусов и небольшой дождь

Ранее рязанцев предупредили о ночных заморозках.

В Рязанской области ожидается до +14 градусов и небольшой дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 24 мая, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Днем ожидается небольшой дождь, ночью — без осадков.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.

Ранее рязанцев предупредили о ночных заморозках. Понижение температуры ожидается ночью и утром 24-26 мая.