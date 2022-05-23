Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 64.11 / 64 23/05 10:51
Нал. EUR 67.1 / 70 23/05 13:09
Новости
Публикации
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
1 час назад
300
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
7 216
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
3 807
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
6 464
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области курьеры «Почты России» доставили 128 тонн посылок
Общий вес посылок составил 128284 кг.

С начала 2022 года курьеры «Почты России» в Рязани вручили 32000 регистрируемых почтовых отправлений. Об этом сообщили в рязанском отделении «Почты».

Общий вес посылок составил 128284 кг. В. В. Рязани штат сотрудников участка курьерской доставки составляет 19 человек, из них — девять курьеров, доставляющих посылки на автомобилях. Для уточнения времени доставки курьер созванивается с получателем.

Отмечается, что средний вес поступающей почты в день составляет 1000 кг, а вес каждой посылки варьируется от 10 гр до 250 кг. Курьеры ежедневно доставляют 70 почтовых отправлений и принимает по 10 посылок.

«География доставки разнообразна — от Москвы до Сибири и Дальнего Востока. По сопровождающим бандероли документам можно увидеть, что среди популярных товаров различные гаджеты, косметика, бытовая и медицинская техника», — рассказали в «Почте России».

Весной и летом увеличиваются отправления растений и садовой мебели. Для перевозки крупногабаритных отправлений в участке курьерской доставки есть автомобиль Ford Transit.