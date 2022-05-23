В Рязанской области курьеры «Почты России» доставили 128 тонн посылок

Общий вес посылок составил 128284 кг.

С начала 2022 года курьеры «Почты России» в Рязани вручили 32000 регистрируемых почтовых отправлений. Об этом сообщили в рязанском отделении «Почты».

Общий вес посылок составил 128284 кг. В. В. Рязани штат сотрудников участка курьерской доставки составляет 19 человек, из них — девять курьеров, доставляющих посылки на автомобилях. Для уточнения времени доставки курьер созванивается с получателем.

Отмечается, что средний вес поступающей почты в день составляет 1000 кг, а вес каждой посылки варьируется от 10 гр до 250 кг. Курьеры ежедневно доставляют 70 почтовых отправлений и принимает по 10 посылок.

«География доставки разнообразна — от Москвы до Сибири и Дальнего Востока. По сопровождающим бандероли документам можно увидеть, что среди популярных товаров различные гаджеты, косметика, бытовая и медицинская техника», — рассказали в «Почте России».

Весной и летом увеличиваются отправления растений и садовой мебели. Для перевозки крупногабаритных отправлений в участке курьерской доставки есть автомобиль Ford Transit.