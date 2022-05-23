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В Рязани прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022»
На старт соревнований вышли более 200 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

21 мая состоялся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022». Они прошли на Лыбедском бульваре в Рязани.

На старт соревнований вышли более 200 спортсменов из Рязанской и Московской областей. На торжественном открытии участников приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, который отметил, что в этом году соревнования проводятся на новом историческом месте Рязани, солнечная погода способствует хорошему настроению, замминистра пожелал здоровья, удачи и отличных результатов.

Победителями в своих возрастных категориях стали рязанцы: Полина Беляева, Маргарита Альбикова, Мария Кузнецова, Полина Соина, Екатерина Комарова, Марина Есенина, Илья Годяев, Андрей Семизаров, Михаил Оказин, Владислав Михалов, Дмитрий Прошляков, Владимир Максимов. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в регионе в 2006 году. «Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире.