В Рязани прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022»

На старт соревнований вышли более 200 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

21 мая состоялся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022». Они прошли на Лыбедском бульваре в Рязани.

На старт соревнований вышли более 200 спортсменов из Рязанской и Московской областей. На торжественном открытии участников приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, который отметил, что в этом году соревнования проводятся на новом историческом месте Рязани, солнечная погода способствует хорошему настроению, замминистра пожелал здоровья, удачи и отличных результатов.

Победителями в своих возрастных категориях стали рязанцы: Полина Беляева, Маргарита Альбикова, Мария Кузнецова, Полина Соина, Екатерина Комарова, Марина Есенина, Илья Годяев, Андрей Семизаров, Михаил Оказин, Владислав Михалов, Дмитрий Прошляков, Владимир Максимов. Результаты можно посмотреть по ссылке .

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в регионе в 2006 году. «Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире.