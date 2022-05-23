В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2022»

С Соборной площади участники стартовали на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, также прошли детские забеги.

В Рязани прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» — VI легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2022». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В воскресенье, 22 мая, с Соборной площади участники стартовали на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, также прошли детские забеги: «Школьный забег» на дистанции 1000 метров и детский забег «Метр с кепкой» на 200 метров. Победители и призеры получи заслуженные награды — кубки и грамоты. Участников детского забега на 200 метров наградили сладкими сувенирными медалями. Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов пожелал участникам удачно преодолеть дистанции забега и получить удовольствие от участия. Победители по итогам соревнований:

На дистанции 21,1 км среди мужчин лидировал Олег Дудихин, на втором месте Анатолий Фаддеев, третье у Андрея Харина;

Среди женщин победителем стала Татьяна Пучкова, второе место заняла Татьяна Понкратова, третье место у Анны Сосницкой;

На 10-километровой дистанции среди мужчин отличился Илья Бородулин, второе место занял Сергей Марин, третье место у Нуреддина Убухуша;

У женщин на этой дистанции первенствовала Елена Кубикова, на втором месте — Регина Ларина, третье место у Марии Барабанцевой;

На дистанции 5 км у мужчин первым стал Дмитрий Ракчеев, на втором месте — Алексей Печников, третье место у Алексея Андрейкина.

У женщин первенствовала Галина Крылова, на втором месте Полина Соина, третье место у Елизаветы Крутиковой.

С полными результатами можно ознакомиться на сайте . Забег. рф — крупнейший Всероссийский легкоатлетический полумарафон с синхронным стартом. Впервые соревнования прошли в 2017 году, в 2020 году к забегу присоединилась Рязань.