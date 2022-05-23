В Рязани на Ряжском шоссе «Шкода» столкнулась с «Митсубиши»

Пострадал водитель второй иномарки.

В Рязани на Ряжском шоссе «Шкода» столкнулась с «Митсубиши». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 20 мая, примерно в 6.30 вблизи дома № 16 по Ряжскому шоссе. Там 28-летний рязанец на автомобиле Skoda Octavia не уступил дорогу встречному Mitsubishi Lancer, которым управлял 28-лений местный житель, и врезался в него.

Пострадал водитель второй иномарки. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.