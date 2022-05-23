В Рязани на ребенка упал тренажер на спортплощадке
Инцидент произошел 22 мая во дворе дома № 10 по улице Пугачева в Рязани.
В Рязани начали проверку после травмирования ребенка на спортивной площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел 22 мая во дворе дома № 10 по улице Пугачева в Рязани. На трехлетнюю девочку упал незакрепленный уличный тренажер. Ребенок получил травмы.
«Действиям должностных лиц, ответственных за безопасность спортивного оборудования, будет дана надлежащая юридическая оценка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
Появилось видео момента падения тренажера на ребенка.