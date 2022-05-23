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В России могут появиться дороги из утилизированного пластика
В качестве будущего асфальта будут использовать расплавленные пакеты, бутылки и упаковки для закусок. Всего специалисты хотят использовать две концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика.

В России могут появиться дороги из утилизированного пластика. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили РИА Новости.

Использование вторичного пластика при укладке асфальта — это новый проект, который разработали специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области.

В качестве будущего асфальта будут использовать расплавленные пакеты, бутылки и упаковки для закусок. Всего специалисты хотят использовать две концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика.

При первом способе измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 градусов, после чего добавляют в горячий битум. Асфальт становится крепче — срок его эксплуатации увеличивается в два раза, он становится водостойким, имеет хорошее сцепление и устойчив к воздействию машинного масла и топлива.

При втором — в качестве основы модульной дороги используется утрамбованный песок. Внутри можно закладывать пустые пространства для коммуникаций. Такие дороги укладывают с помощью автокрана, а срок строительства сокращается до нескольких недель. В первую очередь такую технологию хотят внедрить для российских пешеходных дорожек.

Подобные технологии уже используют в Индии, Великобритании, Нидерландах и Канаде.

Эти способы увеличивают срок эксплуатации дорожного покрытия в два раза, а также удешевляется производство и уменьшается загрязнение окружающей среды.

Сами проекты представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме «Сильные идеи для нового времени», который летом проведут Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».