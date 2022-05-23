В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

По словам постпреда Крыма Георгия Мурадова, киевские власти потеряли доступ к морю после освобождения южной части республики от украинских националистов.

Статус Азовского моря после освобождения Мариуполя изменился. Такое заявление в понедельник, 23 мая, сделал постпред Крыма Георгий Мурадов, передали РИА Новости.

По его словам, военная спецоперация позволила ДНР выйти к Мариуполю и освободить южную часть республики от украинских националистов. Это позволило сорвать планы НАТО закрепиться в регионе путем строительства военных баз и обеспечить себе выход к морю.

После освобождения Херсонской и Запорожской областей, добавил Мурадов, киевские власти потеряют доступ к Азовскому морю полностью.