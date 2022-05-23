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В Клепиковском районе остановили пьяного водителя на «ВАЗе»
Медосвидетельствование показало у мужчины 0,528 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили протокол об административном правонарушении.

В Клепиковском районе остановили пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Туме полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Медосвидетельствование показало у 55-летнего мужчины 0,528 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.