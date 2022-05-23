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В центре Рязани мать угрожала зарезать своего сына
Инцидент произошел на улице Скоморошенской. Против женщины возбудили уголовное дело.

В центре Рязани мать угрожала зарезать своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились жильцы дома на улице Скоморошенской и рассказали о конфликте с криками в соседней квартире.

Прибывшие на место патрульные полицейские задержали 46-летнюю рязанку. Во время ссоры она угрожала ножом своему 23-летнему сыну. Нож изъяли.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит до двух лет тюрьмы.