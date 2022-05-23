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В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Лада» и «ВАЗ-2110»
В ДТП погибли водитель «десятки» и одна из ее пассажирок, еще три человека госпитализированы — пассажирка «ВАЗа», водитель «Весты» и его пассажирка.

В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Лада» и «ВАЗ-2110». Об этом сообщил портал «Электрогазета.рф» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Авария случилась в понедельник, 23 мая, примерно в 16.00 на 24 километре автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка» в Мишкинском районе. На трассе столкнулись Lada Vesta и «ВАЗ-2110».

В ДТП погибли водитель «десятки» и одна из ее пассажирок, еще три человека госпитализированы — пассажирка «ВАЗа», водитель «Весты» и его пассажирка.

Причина выясняется.