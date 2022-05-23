В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе

После аварии мужчина в рясе вышел из машины, но, не дойдя до пострадавшей, вернулся, снял рясу и только после этого подошел оказать помощь пострадавшей.

В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе. Видео опубликовал Telegram-канал Mash в понедельник, 23 мая.

Авария произошла на Началовском шоссе. Священник за рулем Mazda СХ-9 на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку, медсестру областной психбольницы.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что после аварии мужчина в рясе вышел из машины, но, не дойдя до пострадавшей, вернулся, снял рясу и только после этого подошел оказать помощь пострадавшей.

Сообщается, что девушку госпитализировали с переломами. После ДТП батюшка отказался проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение.