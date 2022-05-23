Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы

Трое шестилетних детей остались без присмотра и ушли из детсада на улице Лавочкина.

Из детского сада на севере Москвы сбежали трое мальчиков. Об этом сообщила прокуратура столицы.

В понедельник, 23 мая, трое шестилетних детей остались без присмотра и ушли из детсада на улице Лавочкина.

Детей нашли. Их жизням ничего не угрожает.

Во время прокурорской проверки дадут оценку тробованиям федерального законодательства о несовершеннолетних и примут меры прокурорского реагирования при наличии оснований.