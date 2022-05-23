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Сбежавшему из-под домашнего ареста сасовцу суд вынес приговор
Мужчина уехал к сожительнице в Московскую область и не уведомил об этом местное отделение УМВД.

В Сасове осудили 31-летнего местного жителя, который сбежал из-под домашнего ареста к сожительнице в Московскую область. Подробности в понедельник, 23 мая, привела пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2019 года мужчина освободился из исправительной колонии. За ним был установлен административный надзор на восемь лет до 2027 года он должен был обязательно являться для регистрации, не посещать места с массовым скоплением людей и в них участвовать. Однако в мае 2020 года он самовольно уехал в Московскую область и стал проживать у своей сожительницы, не уведомив об этом местное МВД.

Против него завели уголовное дело и назначили ему лишение свободы на пять месяцев. По совокупности преступлений и приговору Шаховского райсуда, ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на два года и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.