Рязанский прокурор Иван Панченко за 2021 год заработал 3,8 миллиона рублей

Декларацию о доходах опубликовали на сайте надзорного органа.

Прокурор Рязанской области Иван Панченко за 2021 год заработал 3,8 млн рублей. Декларацию о доходах опубликовали на сайте надзорного органа.

Панченко указал в декларации сумму 3 миллиона 791 тысяча 439 рублей и 72 копейки. Он владеет жилым домом площадью 278,6 кв м и земельным участком 1 485 кв м. В пользовании у него находится квартира площадью 121 кв м.

Супруга прокурора за 2021 год заработала 1,9 млн рублей, она владеет машинами Toyota RAV4 и Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC.