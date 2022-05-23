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Рязанский мужской хор «Любомир» победил на всероссийском конкурсе-фестивале
Фестиваль прошел в четверг, 19 мая, в Брянске. В нем приняли участие 14 коллективов-финалистов из Ярославля, Калуги, Брянска, Владимира, Воронежа, Иванова, Костромы, Курска, Москвы, Тамбова, Твери и Рязани.

Рязанский мужской камерный хор «Любомир» одержал победу на всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов ЦФО. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил сайт городской администрации.

Фестиваль прошел в четверг, 19 мая, в Брянске. В нем приняли участие 14 коллективов-финалистов из Ярославля, Калуги, Брянска, Владимира, Воронежа, Иванова, Костромы, Курска, Москвы, Тамбова, Твери и Рязани.

На мероприятии определили лауреатов конкурса. В номинации «Академические хоры и вокально-хоровые ансамбли» стал мужской камерный хор «Любомир» рязанского ДК «Приокский». Он также стал обладателем гранта на два миллиона рублей.