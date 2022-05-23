Рязанская горадминистрация анонсировала ремонт на 16 участках дорог

Глава горадминистрации Елена Сорокина подчеркнула, что на эти цели выделят почти 1,8 миллиарда рублей.

Рязанская горадминистрация анонсировала ремонт на 16 участках дорог. Информацию об этом в понедельник, 23 мая, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, в 2022 году отремонтируют 16 участков дорог по муниципальным двухгодичным контрактам 2022-2023 годов. Это участки дорог:

от улицы Новаторов до дома № 3 по улице Новаторов;

улице Семчинской;

от пересечения улицы Черновицкой и улицы Щорса до Ряжского шоссе;

улице Циолковского;

по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенской до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка;

по улице Промышленной (2 этап);

по улице Военных Автомобилистов;

по улице Семинарской;

по улице Лермонтова;

по улице Попова;

на площади Попова;

по улице Западной от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенской до Первомайского проспекта) до ул. Крупской;

по улице Типанова;

по проезду Завражнова;

от улицы Черновицкой до улицы Братиславской;

по улице Нахимова.

Также завершается десять участков, которые начали ремонтировать в прошлом году. Кроме того, в областном центре отремонтируют еще десять дорог, которые запланированы на этот год и 47 объектов будут сделаны «картами». Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Сорокина подчеркнула, что на эти цели выделят почти 1,8 миллиарда рублей.

«Большая часть контрактов по ремонту дорог уже заключена. В торгах еще находятся двухлетние контракты», — сказала Елена Сорокина.

За работами будет следить профильным заместитель Борис Ясинский.