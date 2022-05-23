Рязанская горадминистрация анонсировала ремонт на 16 участках дорог. Информацию об этом в понедельник, 23 мая, сообщила мэр Елена Сорокина.
По ее словам, в 2022 году отремонтируют 16 участков дорог по муниципальным двухгодичным контрактам 2022-2023 годов. Это участки дорог:
- от улицы Новаторов до дома № 3 по улице Новаторов;
- улице Семчинской;
- от пересечения улицы Черновицкой и улицы Щорса до Ряжского шоссе;
- улице Циолковского;
- по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенской до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка;
- по улице Промышленной (2 этап);
- по улице Военных Автомобилистов;
- по улице Семинарской;
- по улице Лермонтова;
- по улице Попова;
- на площади Попова;
- по улице Западной от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенской до Первомайского проспекта) до ул. Крупской;
- по улице Типанова;
- по проезду Завражнова;
- от улицы Черновицкой до улицы Братиславской;
- по улице Нахимова.
Также завершается десять участков, которые начали ремонтировать в прошлом году. Кроме того, в областном центре отремонтируют еще десять дорог, которые запланированы на этот год и 47 объектов будут сделаны «картами». Это на 30% больше, чем в прошлом году.
Сорокина подчеркнула, что на эти цели выделят почти 1,8 миллиарда рублей.
«Большая часть контрактов по ремонту дорог уже заключена. В торгах еще находятся двухлетние контракты», — сказала Елена Сорокина.
За работами будет следить профильным заместитель Борис Ясинский.