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Рязанцев предупредили об обработке озимой пшеницы
Сроки обработки могут измениться в связи с погодными условиями.

В РГАТУ рязанцев предупредили об обработке озимой пшеницы. С 30 мая по 5 июня на территории опытной агротехнологической станции в поселке учхоза «Стенькино» обработают посевы озимой пшеницы.

Обработка пройдет утром и вечером часы препаратами «Шанстар» (КЭ-20г/га), «Пришанс» (КЭ-0,5 л./га), «Пропишанс Плюс» (КЭ-0,5 л/га) и «Имидошанс» (КЭ-0,1 л/га).

Специалисты Рязанского агротехнологического университета рассказали, что препараты «Шанстар», «Пришанс», «Пропишанс» относятся к третьему классу опасности (малоопасные); «Имидошанс «к первому классу опасности (сильноопасные). Во время обработки пограничная зона для пчел составит 4-5 километров, а ограничение лета пчел — 24 часа.

Сроки обработки могут измениться в связи с погодными условиями.