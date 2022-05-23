Рязанцам рассказали, как рынок стройматериалов переходит на импортозамещение

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Руководитель кирпичной компании «Брикус» и выставки под открытым небом «Демопарк» Роман Соловов рассказал, как пострадал от санкций рынок стройматериалов.

В интервью он сообщил, на каких сферах отразились ограничения. По словам Соловова, сейчас импортозамещение организовать не получится, так как в России есть дефицит некоторых материалов.

Специалист объяснил, как с этим планируют решать проблему, а также рассказал об изменении цен.

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