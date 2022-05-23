Руководителем Михайловского МСО назначили Евгения Клевцова

Ранее Клевцов был заместителем руководителя Железнодорожного МСО Рязани.

Руководителем Михайловского межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета России по Рязанской области назначили Евгения Клевцова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Подполковник юстиции Евгений Клевцов с 2003 по 2005 года замещал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Железнодорожного района Рязани. С 2007 по 2008 годы был старшим следователем отдела по городу Рязани, с 2008 по 2011 годы — старшим следователем, прокурором-криминалистом Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани.

С 2011 года по 2013 год Клевцов занимал должность следователя-криминалиста, следователя по особо важным делам Железнодорожного МСО Рязани. С 2013 по 2016 годы — заместитель руководителя Михайловского МСО.

С 2016 по 2022 годы Евгений Клевцов был заместителем руководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» II, III степени, и другими наградами.