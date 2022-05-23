Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 64.11 / 64 23/05 10:51
Нал. EUR 67.1 / 70 23/05 13:09
Новости
Публикации
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
1 час назад
300
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
7 216
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
3 807
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
6 464
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Руководителем Михайловского МСО назначили Евгения Клевцова
Ранее Клевцов был заместителем руководителя Железнодорожного МСО Рязани.

Руководителем Михайловского межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета России по Рязанской области назначили Евгения Клевцова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Подполковник юстиции Евгений Клевцов с 2003 по 2005 года замещал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Железнодорожного района Рязани. С 2007 по 2008 годы был старшим следователем отдела по городу Рязани, с 2008 по 2011 годы — старшим следователем, прокурором-криминалистом Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани.

С 2011 года по 2013 год Клевцов занимал должность следователя-криминалиста, следователя по особо важным делам Железнодорожного МСО Рязани. С 2013 по 2016 годы — заместитель руководителя Михайловского МСО.

С 2016 по 2022 годы Евгений Клевцов был заместителем руководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» II, III степени, и другими наградами.