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Российского военного на Украине приговорили к пожизненному заключению
Вадиму Шишимарину украинский суд вынес приговор за «нарушение законов и обычаев войны».

Российского военного на Украине приговорили к пожизненному заключению. Об этом пишет РИА Новости.

Российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину украинский суд вынес приговор за «нарушение законов и обычаев войны». Его признали виновным по части 2 статьи 438 У. К. Украины и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Уточняется, что приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва не имеет большого количества возможностей для защиты российского военного на месте. Вместе с тем Песков отметил, что «судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение» и попытки для защиты военнослужащего будут приниматься по другим каналам.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».