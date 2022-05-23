Российского военного на Украине приговорили к пожизненному заключению. Об этом пишет
Российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину украинский суд вынес приговор за «нарушение законов и обычаев войны». Его признали виновным по части 2 статьи 438
Уточняется, что приговор может быть обжалован в апелляционном суде.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва не имеет большого количества возможностей для защиты российского военного на месте. Вместе с тем Песков отметил, что «судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение» и попытки для защиты военнослужащего будут приниматься по другим каналам.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».