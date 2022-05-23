Путин предложил кандидатуру на должность главы МЧС

Представление рассмотрят в среду, 25 мая.

Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате парламента.

Сообщается, что представление рассмотрят в среду, 25 мая.

По информации ТАСС, Куренков служил в Федеральной службе охраны и является помощником директора Росгвардии.

Напомним, предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Он пытался удержать поскользнувшегося сотрудника съемочной группы. Трагедия произошла 8 сентября 2021 года.