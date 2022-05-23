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Появилось видео падения тренажера на ребенка в Рязани
На кадрах видно, как девочка подбежала к тренажеру и потянулась за него. В итоге конструкция упала на ребенка.

Появилось видео падения тренажера на ребенка в Рязани. Видео в редакцию РЗН. инфо прислала мать девочки.

На кадрах видно, как девочка подбежала к тренажеру и потянулась за него. В итоге конструкция упала на ребенка. По словам матери пострадавшей, у ребенка «рваная рана нижней губы и гематома на верхней, сколоты передние зубы и ушиб затылка».

Собеседница отметила, что спортплощадка новая, ее застройщик установил в октябре-ноябре 2021 года и находится на гарантии. Однако с одним тренажером всегда возникали проблемы.

«На данный тренажер поступали жалобы. Его несколько раз переустанавливали. За день до того, как он упал на мою дочь, его перевязывали ленточкой, но когда мой ребенок гулял, ее уже не было», — подчеркнула рязанка.

Напомним, инцидент произошел 22 мая во дворе дома № 10 по улице Пугачева в Рязани.