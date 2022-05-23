Машины МЧС «окружили» дом на улице Вишневой
Подробности уточняются.
Утром в понедельник, 23 мая, в Рязани около дома № 21 по улице Вишневой заметили машины МЧС. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
По словам очевидца, машины «окружили» дом.
«Прям по кругу. Что случилось-то? Совсем недавно из окна этого дома выпала девочка… кто знает, что происходит?» — говорится в сообщении.
Позже в МЧС сообщили подробности.
Напомним, 14 мая на улице Вишневой с 14 этажа упала девочка. Она погибла.