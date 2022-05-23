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Малков поручил провести аудит УРТ
Малков отметил, что предприятию окажут поддержку, но средства не будут направлены без аудита.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил провести аудит МУП «УРТ». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Малков отметил, что предприятию окажут поддержку, но средства не будут направлены без аудита.

«Разбираться надо тщательно, источников повышения эффективности достаточно», — заявил врио губернатора.

Малков заявил, что в УРТ обновят подвижной состав, а также будут участвовать в федеральных проектах.

«Но возможности внутренней эффективности должны быть использованы в первую очередь», — подчеркнул врио губернатора.

Он поручил активизировать работу по обновлению подвижного состава, а именно приобретению транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».