Главой администрации Захаровского района назначили Ильдуса Абдюшева

Решение приняли в пятницу, 20 мая.

Главой администрации Захаровского района назначили Ильдуса Абдюшева. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщило ИД «Пресса».

Решение приняли в пятницу, 20 мая. Большинство депутатов райдумы проголосовали за кандидатуру Ильдуса Абдюшева. Также на заседании присутствовала министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

Сам Абдюшев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал, что постарается сделать все возможное, чтобы его оправдать.

«В ближайший период нам предстоит, объединив усилия администрации муниципального образования, депутатов представительных органов власти района и сельских поселений, коллективов организаций и предприятий, наиболее активных представителей всех социальных групп населения, продолжить последовательный курс развития, направленный на улучшение качества жизни граждан. Уверен, действуя сообща, мы непременно добьемся поставленных целей», — заключил он.