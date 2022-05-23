Глава рязанского следкома Владимир Никешкин за 2021 год заработал 3,9 миллионов рублей

Декларацию о доходах генерал-лейтенанта опубликовали на сайте следственного органа.

Руководитель СУ следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин за 2021 год заработал 3,9 млн рублей. Декларацию о доходах генерал-лейтенанта опубликовали на сайте следственного органа.

За 2021 год Никешкин указал в декларации три миллиона 927 тысяч 642 рубля 72 копейки. Он владеет двумя домами (40,4 и 35,4 квадратных метров), 1/3 квартиры (73,7 квадратных метров) и двумя земельными участками. Также в документе указаны машина Toyota RAV4, автоприцеп «ВМЗ 9.601» и прицеп «МЗСА 817701».

В пользовании у Никешкина находится квартира (78,2 квадратных метров), дом (173,6 квадратных метров), гараж и земельный участок.

Супруга генерал-лейтенанта в 2021 задекларировала 187 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор Рязанской области Иван Панченко за 2021 год заработал 3,8 млн рублей.