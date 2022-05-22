В Сибири перекрыли трассу из-за массового ДТП с горящими машинами

На трассе Красноярск — Канск произошло массовое ДТП, в результате которого загорелось несколько автомобилей. Фото и видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

На трассе Красноярск — Канск произошло массовое ДТП, в результате которого загорелось несколько автомобилей. Фото и видео с места происшествия опубликовали в соцсетях .

На кадрах можно заметить, что после аварии начался серьезный пожар. Из-за этого движение движение по автодороге полностью перекрыли.