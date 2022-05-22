В Рыбновском районе нашли привязанный к дереву труп собаки

В Ходынинском сельском поселении Рыбновского района обнаружили мертвую собаку, привязанную к дереву в лесу. Об этом сообщает RybnoeNet.

В Ходынинском сельском поселении Рыбновского района обнаружили мертвую собаку, привязанную к дереву в лесу. Об этом сообщает RybnoeNet .

«Быть может, люди узнают хозяина собаки и будут знать, кто их сосед… Собаку привязали, видимо, чтобы не вернулась домой. В итоге она погибла от голода. Координаты 54.732628, 39.559370», — сообщил изданию подписчик.