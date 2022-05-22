В Рязанской области на видео попал сидящий на железнодорожных путях медведь
Машинист поезда снял на видео медведя, сидящего на железнодорожных путях. Ролик опубликован в группе «Клуб охотников Рязани» «ВКонтакте».
Машинист поезда снял на видео медведя, сидящего на железнодорожных путях. Ролик опубликован в группе «
Сообщается, что видео снято на границе Рязанской области и Мордовии.
На кадрах видно, что медведь при приближении состава убегает в лес. Также на видео попала бегущая вдоль путей косуля.