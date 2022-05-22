В Рязанской области 23 мая днем ожидается до +14 градусов
В Рязанской области в понедельник, 23 мая, днем ожидается +9… +14 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит 0…+5, местами возможны заморозки до -2 градусов.
В Рязанской области в понедельник, 23 мая, днем ожидается +9… +14 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит 0…+5, местами возможны заморозки до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.