В рязанской больнице скончался пострадавший в ДТП в Сараевском районе

В больнице Рязани скончался молодой человек 2003 года рождения, который пострадал в аварии в Сараевском районе. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В больнице Рязани скончался молодой человек 2003 года рождения, которого сбила машина в Сараевском районе. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

После ДТП пострадавшего доставили в Сараевскую межрайонную больницу. Затем его отправили в Рязань. Через девять дней от полученных травм молодой человек скончался.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Почтовой и Большая дорога села Кривское 12 мая.