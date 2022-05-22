В Рязани на улице Татарской мужчина повредил автомобили
В Рязани 22 мая на улице Татарской неизвестный мужчина пытался повредить несколько автомобилей, припаркованных во дворе. Видео опубликовал телеграм-канал Rzn_Life.
В Рязани 22 мая на улице Татарской неизвестный мужчина пытался повредить несколько автомобилей, припаркованных во дворе. Видео опубликовал телеграм-канал
«На улице Татарской 13/1 неизвестный мужчина решил, что ему мешаются припаркованные автомобили. Заявление на него составлено», — сообщает автор поста.