В Окском заповеднике поселился зубр Мунмеджикстоун

Окский государственный заповедник 19 мая завез из Приокско-Террасного госзаповедника трехлетнего самца зубра по кличке Мунмеджикстоун. Его привезли в рамках соглашения для обновления и пополнения племенного поголовья, сообщает пресс-служба Окского заповедника.

Окский государственный заповедник 19 мая завез из Приокско-Террасного госзаповедника трехлетнего самца зубра по кличке Мунмеджикстоун. Его привезли в рамках соглашения для обновления и пополнения племенного поголовья, сообщает пресс-служба Окского заповедника.

Несколько лет зубр будет находиться в демонстрационном вольере со взрослой самкой, его смогут видеть посетители. В дальнейшем он возглавит племенную группу самок.

По словам руководителя Зубрового питомника ПТЗ Ирины Землянко, он «очень общительный, любознательный и любит лакомства — яблоки и морковь».

Мунмеджикстоун осваивается на новой территории и уже познакомился с самкой по кличке Мелина.