В Королеве в бассейне утонул четырехлетний ребенок

В бассейне фитнес-клуба в подмосковном Королеве утонул четырехлетний мальчик. По данным следствия, он находился в аквазоне вместе с родственниками в День открытых дверей, сообщает РЕН ТВ.

В бассейне фитнес-клуба в подмосковном Королеве утонул четырехлетний мальчик. По данным следствия, он находился в аквазоне вместе с родственниками в День открытых дверей, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, один из постоянных посетителей клуба вытащил ребенка из воды, когда заметил, что мальчик тонет.

«Мы с ребенком вылезали из бассейна, я услышала какой-то крик, возня — и достают ребенка из бассейна», — рассказала посетительница.

По ее словам, тренер не подошел к ребенку, а показывал на табличку, что фитнес-клуб ответственности не несет.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.