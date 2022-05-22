В Константинове появится экотропа по мотивам стихотворений Есенина

Экотропу «Константиновское подворье» создадут на родине поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области. Она появится в августе-сентябре 2022 года, сообщил ТАСС директор музея-заповедника имени Сергея Есенина Борис Иогансон.

Экотропу «Константиновское подворье» создадут на родине поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области. Она появится в августе-сентябре 2022 года, сообщил ТАСС директор музея-заповедника имени Сергея Есенина Борис Иогансон.

Маршрут пройдет по местам, которые упоминались в стихотворениях поэта. По словам Иогансона, проект реализуют в августе-сентябре. Протяженность маршрута составит 1 300 м.

«"Константиновское подгорье» представляет собой совершенно особую самоценную территорию в селе Константиново и его окрестностях", — отметил директор музея. —Александра Есенина, сестра поэта, в своей книге «Родное и близкое» называет береговую ландшафтную часть села Константиново, имеющую мемориальное значение".

Иогансон пояснил, что экскурсии по экотропе позволят посетителям музея-заповедника ближе познакомиться с родным краем поэта, увековеченным в его произведениях. По пути посетители сделают несколько остановок. На маршруте установят информационные щиты со стихами поэта и данными об особенностях ландшафта.