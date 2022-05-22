Устроивший стрельбу в подъезде москвич сам сдался полиции
Мужчина, который 22 мая устроил стрельбу в Одинцово, сам явился в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина, который 22 мая устроил стрельбу в Одинцово, сам явился в полицию. Об этом сообщает
По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Пострадал молодой человек 2000 года рождения.
Подозреваемый добровольно явился в полицию. Им оказался местный житель 1986 года рождения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, момент стрельбы попал на видео.