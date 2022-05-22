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Устроивший стрельбу в подъезде москвич сам сдался полиции
Мужчина, который 22 мая устроил стрельбу в Одинцово, сам явился в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина, который 22 мая устроил стрельбу в Одинцово, сам явился в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Пострадал молодой человек 2000 года рождения.

Подозреваемый добровольно явился в полицию. Им оказался местный житель 1986 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, момент стрельбы попал на видео.