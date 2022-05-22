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Установлена личность подозреваемого в поджоге военкомата в Пронске
Установлен подозреваемый в поджоге отдела полиции и двух военкоматов, один из которых находится в Пронске. Предполагаемый злоумышленник — 29-летний Тимофей М., сообщает Telegram-канал 112.

Установлен подозреваемый в поджоге отдела полиции и двух военкоматов, один из которых находится в Пронске. Предполагаемый злоумышленник — 29-летний Тимофей М., сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина 25 апреля поджег КПП отдела полиции по району Косино-Ухтомский в Москве. Он кинул две бутылки с зажигательной смесью, возгорание потушили своими силами.

В мае молодой человек поджег военкомат в поселке Пронске. Повреждены оказались дверь и оконная рама, но огонь не распространился.

Несколько дней назад подозреваемый кинул два коктейля Молотова в здание военкомата в подмосковном Щелково. Пострадали два кабинета и архив комиссариата.

По неофициальным данным, имя задержанного упоминалось в деле банды националистов, обвиняемых в серии взрывов, убийств и покушений. Тимофей М. якобы помогал собирать взрывные устройства.

Напомним, поджог военкомата в Пронске произошел в ночь на субботу, 14 мая.