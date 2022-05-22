Собчак рассказала о предложении рязанского минэконома продвигать белорусские товары

Журналистка и блогер Ксения Собчак опубликовала письмо министерства экономического развития Рязанской области, в котором предпринимателям предлагают ознакомиться с перечнем товаров из Белоруссии.

Журналистка и блогер Ксения Собчак опубликовала письмо министерства экономического развития Рязанской области, в котором предпринимателям предлагают ознакомиться с перечнем товаров из Белоруссии. Фото документа появилось в Telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

«В регионы начали рассылать вот такие списки дружественных белорусских предприятий, заинтересованных в экспортных поставках своей продукции в Россию. Например, министерство экономического развития Рязанской области предлагает предпринимателям, работающим в торговых центрах, ознакомиться с перечнем белорусской продукции. Кого заинтересовало, милости просим, приступайте к сотрудничеству», — написала Собчак.