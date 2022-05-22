Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.65 / 64 20/05 16:09
Нал. EUR 65.65 / 64 20/05 16:09
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
6 623
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
3 449
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
6 128
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
7 836
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Собчак рассказала о предложении рязанского минэконома продвигать белорусские товары
Журналистка и блогер Ксения Собчак опубликовала письмо министерства экономического развития Рязанской области, в котором предпринимателям предлагают ознакомиться с перечнем товаров из Белоруссии.

Журналистка и блогер Ксения Собчак опубликовала письмо министерства экономического развития Рязанской области, в котором предпринимателям предлагают ознакомиться с перечнем товаров из Белоруссии. Фото документа появилось в Telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

«В регионы начали рассылать вот такие списки дружественных белорусских предприятий, заинтересованных в экспортных поставках своей продукции в Россию. Например, министерство экономического развития Рязанской области предлагает предпринимателям, работающим в торговых центрах, ознакомиться с перечнем белорусской продукции. Кого заинтересовало, милости просим, приступайте к сотрудничеству», — написала Собчак.